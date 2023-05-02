С марта 2022 года не утихают бои за Бахмут. В последние месяцы россия перебросила туда большоге колличество солдат и техники, чтобы захватить город к 9 мая.
Политтехнолог, офицер ВСУ, боец бригады имени "Ивана Богуна" Тарас Березовец в эфире "24 Канала" рассказал, что россиянам подвезли новое вооружение.
По словам офицера, в Бахмуте российские войска получили новые дроны с тепловизорами, из-за чего бойцы ВСУ оказались в еще большей опасности. Ведь теперь российские солдаты могут увидеть, в каких зданиях находятся украинские военные.
"Россияне сейчас применяют в ночное время дроны на контрасте человеческого тела и холодного воздуха, легко определить, на каком этаже и в какой комнате находятся украинские Силы обороны. Как только враг замечает присутствие украинских воинов, туда сразу начинает лететь все, что у них есть: гранатометы, СПГ, пули, и другое", - поделился Тарас Березовец.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Срочное обращение Залужного и Резникова, касается 30 тысяч грн. военным: "Не решает проблем"
"По сопатке наотмашь": Китай унизил Путина на глазах у всего мира
Армия рф выбрала новые цели для массированных ракетных атак: кто теперь под угрозой
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
К тому же, боец бригады имени "Ивана Богуна", добавил, что в Бахмуте россияне используют свою привычную тактику - "выженной земли". А все из-за того, что по-другому занять позиции у них не выходит.
"Много коммуникаций в городе находится под землей и контролируется ВСУ. По ним очень легко передвигаться. Потому российским солдатам дали приказ об уничтожении всех построек в Бахмуте, и ликвидации всех жителей, не обращая внимания на возвраст", - добавил Тарас Березовец.
Напомним, какие три города могут превратиться в ад после Бахмута.
Как Politeka сообщала, ВСУ "связали" врага на Донбассе и создали предпосылки для контрнаступления.
Также Politeka писала, что армия рф оставила свои позиции под натиском ВСУ.