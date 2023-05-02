С марта 2022 года не утихают бои за Бахмут. В последние месяцы россия перебросила туда большоге колличество солдат и техники, чтобы захватить город к 9 мая.

Политтехнолог, офицер ВСУ, боец бригады имени "Ивана Богуна" Тарас Березовец в эфире "24 Канала" рассказал, что россиянам подвезли новое вооружение.

По словам офицера, в Бахмуте российские войска получили новые дроны с тепловизорами, из-за чего бойцы ВСУ оказались в еще большей опасности. Ведь теперь российские солдаты могут увидеть, в каких зданиях находятся украинские военные.

"Россияне сейчас применяют в ночное время дроны на контрасте человеческого тела и холодного воздуха, легко определить, на каком этаже и в какой комнате находятся украинские Силы обороны. Как только враг замечает присутствие украинских воинов, туда сразу начинает лететь все, что у них есть: гранатометы, СПГ, пули, и другое", - поделился Тарас Березовец.

К тому же, боец бригады имени "Ивана Богуна", добавил, что в Бахмуте россияне используют свою привычную тактику - "выженной земли". А все из-за того, что по-другому занять позиции у них не выходит.

"Много коммуникаций в городе находится под землей и контролируется ВСУ. По ним очень легко передвигаться. Потому российским солдатам дали приказ об уничтожении всех построек в Бахмуте, и ликвидации всех жителей, не обращая внимания на возвраст", - добавил Тарас Березовец.

Напомним, какие три города могут превратиться в ад после Бахмута.

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