Бахмутское направление фронта остается одним из самых горячих - там идут тяжелые бои, где российская армия применяет все, что только может, чтобы захватить город.
Политтехнолог, офицер ВСУ, боец бригады имени "Ивана Богуна" Тарас Березовец в эфире "24 Канала" рассказал о ситуации в Бахмуте и что контролируют россияне на данный момент.
Он отметил, что украинским защитникам уже больше года удается держать оборону в Бахмуте. Несмотря на это, российские войска продолжают наступать и надеются взять населенный пункт, от которого практически ничего не осталось из-за постоянных обстрелов.
Тарас Березовец подчеркнул, что на данный момент 80% города контролируется российскими оккупантами, остальную часть Бахмута удерживают Силы обороны Украины. Там идут настолько активные бои, что ситуация меняется буквально каждый день.
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При этом офицер ВСУ подчеркнул, что украинские защитники провели контратаки в результате которых удалось выбить оккупантов и взять под свой контроль позиции, которые были потеряны немногим ранее.
"Ситуация в Бахмуте до сих пор остается под контролем ВСУ, потому что противник хоть и контролирует 80% города, его позиции невыгодны. Фактически российская армия контролирует развалины. Контроль над руинами бесполезен, россиянам это ничего не дает", - уточнил Тарас Березовец.
Напомним, какие три города могут превратиться в ад после Бахмута.
Как Politeka сообщала, ВСУ "связали" врага на Донбассе и создали предпосылки для контрнаступления.
Также Politeka писала, что армия рф оставила свои позиции под натиском ВСУ.