Офицер ВСУ рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте, который ВСУ обороняют с марта 2022 года.

Бахмутское направление фронта остается одним из самых горячих - там идут тяжелые бои, где российская армия применяет все, что только может, чтобы захватить город.

Политтехнолог, офицер ВСУ, боец бригады имени "Ивана Богуна" Тарас Березовец в эфире "24 Канала" рассказал о ситуации в Бахмуте и что контролируют россияне на данный момент.

Он отметил, что украинским защитникам уже больше года удается держать оборону в Бахмуте. Несмотря на это, российские войска продолжают наступать и надеются взять населенный пункт, от которого практически ничего не осталось из-за постоянных обстрелов.

Тарас Березовец подчеркнул, что на данный момент 80% города контролируется российскими оккупантами, остальную часть Бахмута удерживают Силы обороны Украины. Там идут настолько активные бои, что ситуация меняется буквально каждый день.

При этом офицер ВСУ подчеркнул, что украинские защитники провели контратаки в результате которых удалось выбить оккупантов и взять под свой контроль позиции, которые были потеряны немногим ранее.

"Ситуация в Бахмуте до сих пор остается под контролем ВСУ, потому что противник хоть и контролирует 80% города, его позиции невыгодны. Фактически российская армия контролирует развалины. Контроль над руинами бесполезен, россиянам это ничего не дает", - уточнил Тарас Березовец.

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