Исключить того, что на территории оккупированного Крыма развернутся такие же тяжелые бои, как на востоке Украины, нельзя.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, пишет Politeka.net.

Так, отвечая на вопрос, могут ли бои за оккупированный Крым вестись непосредственно на территории полуострова и где они будут, Машовец отметил: «Не скажу, что такой вероятности не существует».

«Но, вполне возможно, что основная масса сил и средств группировки войск противника будет вынуждена покинуть территорию п-ва Крым в результате критически негативного для себя развития оперативной ситуации, скажем так, по образцу "сценария", очень похожего на события в районе Херсона», - предположил эксперт.

По словам Машовца, если интенсивные боевые действия и будут на территории полуострова, то, скорее всего, это будут районы перешейка, северной, северо-западной, возможно, центральной частей полуострова.

Добавим, тем временем ГУР МО считает, что Крым нужно отрезать от России, и тогда агрессор будет вынужден от него отказаться.

«Врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, в конце концов, осуществила так называемый крымский жест доброй воли», - заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Также в Сети появились кадры, которые сделаны в оккупированной Ялте. Герой короткого видео, отвечая на вопрос, не боится ли он контрнаступления ВСУ, заявляет, что он на стороне Украины.

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