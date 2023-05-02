Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, пишет Politeka.net.
Так, отвечая на вопрос, могут ли бои за оккупированный Крым вестись непосредственно на территории полуострова и где они будут, Машовец отметил: «Не скажу, что такой вероятности не существует».
«Но, вполне возможно, что основная масса сил и средств группировки войск противника будет вынуждена покинуть территорию п-ва Крым в результате критически негативного для себя развития оперативной ситуации, скажем так, по образцу "сценария", очень похожего на события в районе Херсона», - предположил эксперт.
По словам Машовца, если интенсивные боевые действия и будут на территории полуострова, то, скорее всего, это будут районы перешейка, северной, северо-западной, возможно, центральной частей полуострова.
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Добавим, тем временем ГУР МО считает, что Крым нужно отрезать от России, и тогда агрессор будет вынужден от него отказаться.
«Врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, в конце концов, осуществила так называемый крымский жест доброй воли», - заявил представитель ГУР Андрей Черняк.
Также в Сети появились кадры, которые сделаны в оккупированной Ялте. Герой короткого видео, отвечая на вопрос, не боится ли он контрнаступления ВСУ, заявляет, что он на стороне Украины.
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