Китай преследует свои интересы в процессе урегулирования российско-украинской войны. Более того, Поднебесная использует и Украину, и российскую федерацию.

Политолог Михаил Шейтельман в эфире "24 Канала" рассказал, в чем выгода Китая и почему эта страна проголосовала в ООН за резолюцию, которая признает российскую федерацию - агрессором, которая оокупировала территории Грузии и Украины.

По его словам, Китай - это централизованная страна, потому решение о голосовании за эту резолюцию принималось централизовано. Это огромное значение, где Поднебесная дала понять, что рф не на что рассчитывать.

"Китай не заинтересован в продолжении войны и вопрос лишь в торге, то есть, что они выторгуют у Запада. Выглядит так, что они торгуют даже с нами. Вот та новость о дзвонке Си Цзиньпина к Зеленскому, что они договорились о не нарушении территориальной целостности Украины. А это значит, что в ответ они договорились, что Тайвань - это неотъемлимая часть Китая. Ведь Китай никогда не делает ничего без выгоды для себя", - объяснил Михаил Шейтельман.

Михаил Шейтельман отметил, что если Украине удастся вернуть все свои территории, тогда Китай придет к мировым лидерам с просьбой. Он скажет: "Смотрите, как хорошо, что Украина вернула свои территории. Пора вернуть и нам свой Тайвань. Вы ведь все признали, что это часть Китая".

"То есть они используют Украину, как прицидент, чтобы потом вернуть Тайвань. К тому же они хотят сделать так, что Евросоюз был зависим от товаров с Китая. Им интересен рынок Евросоюза, а не россии", - резюмировал политолог.

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