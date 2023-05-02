В последние месяцы Москва сосредоточила свое вторжение в Украину на Донбассе, но Россия не готова к контрнаступлению Украины, хотя и готовит свой.

Россия находится в патовой ситуации и делает все возможное, чтобы вымолить переговоры у Украины. А все дело в том, что в кремле очень боятся контрнаступления украинских защитников.

Политолог Михаил Шейтельман в эфире "24 Канала" рассказал, почему россия оказалась не готова к контрнаступлению ВСУ, хотя в кремле прекрасно знали о нем.

По словам политолога, российская федерация делала все, что могла, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ. Но Украине помогали 54 страны, а россия этого не учла перед вторжением 24 февраля 2022 года.

"Что может россия противопоставить наступлению? Наше наступление готовилось не только нашей армией, оно готовилось НАТО. Как помним, общее количество стран Рамштайна - 54, а это 60% мирового ВВП. Итак 60% мирового ВВП готовили нас. Они производили танки, пушки, снаряды, артиллерию", - подчекнул Михаил Шейтельман.

При этом эксперт подчеркнул, что россияне в этой войне лучшее уже потратили: это касается и элитных войск, которые были ликвидированы под Киевом, а также новой техники, разбитой в начале войны.

"Лучшее уже потратили, лучшие снаряди и артиллерии, войска. Все что они могут произвести, это российская экономика. У рф 1,5% от мирового ВВП, а нам помогает 60%. К тому же, военных рф могут научить такие же военные рф, а они не знают даже, как проводить масштабные операции. А многих военных ВСУ готовили за границей, то есть военные умы мира", - добавил Михаил Шейтельман.

Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.

Как Politeka сообщала, в Украине прошли испытания наземные "дроны-камикадзе".

Также Politeka писала, что Украина пойдет в контрнаступление без важного элемента, эксперт поделился.