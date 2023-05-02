В Киеве взрослый мужчина совершил нападение на детей-скейтеров в Парке Партизанской славы и избил их. Он ударил подростков лицу и туловищу. Как сообщает полиция Киева, столичные полицейские начали уголовное производство по факту конфликта в скейтпарке.

На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в парке Партизанской славы в Дарницком районе Киева мужчина напал на подростков.

Событие произошло 1 мая в Дарницком районе столицы. Оказалось, что к ребятам, 2009 и 2010 годам рождения, подошел неизвестный мужчина и начал ругать за то, что они якобы оскорбляют маленьких детей, а затем нанес им телесные повреждения, ударив в лицо и по туловищу. Видео было снято свидетклями инцидента и передано в полицию.

На протяжении суток полицейские установили личность мужчины. Им оказался 36-летний местный житель.

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Сейчас продолжается расследование.

В комментариях пользователи сети отмечали, что поднимать руку на детей нельзя, чтобы они не сделали:

"Какие бы дети не были, но бить чужого ребенка - не по мужски", "Пофиг что там произошло, бить детей – это не правильно! Хочешь кого-нибудь избить – побей себя о стену. Нельзя оправдывать насилие", "Если бы он на моего ребенка поднял руку, я бы ему ту руку сломал", "Согласен полностью, мужчина виноват в том, что применил силу к ребенку. В целом, хорошо что ситуация не была умолчена".

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.