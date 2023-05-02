В результате на шоссе штата Иллинойса, cтолкнулись около 60 легковых и около 30 грузовых автомобилей, пишет Politeka.net со ссілкой на местные СМИ и сообщения в соцсетях.

Некоторые из них загорелись.

Жертвами массового ДТП стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.

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Среди пострадавших двухлетний ребенок.

На кадрах, сделанных на месте ДТП, видны разбитые автомобили и смятые грузовики, некоторые из них вылетели на обочину шоссе.

На кадрах также видно, как один грузовик горит в густой дымке пыли и дыма и как спасатели метаются между авто, ища тех кто выжил и получил ранения.

"Я много раз проезжала по этому шоссе из Сент-Луиса в Чикаго и обратно, и никогда не думала, что может произойти что-то подобное. Это похоже на апокалиптический фильм!",

"Это ужас",

"Дикая планета, на которой мы живем",

"Очень трагично", - комментируют пользователи Twitter страшные кадры.

Напомним, ранее сообщилось о трагедии в центре Киева. Водитель за рулем иномарки сбил пешехода - в результате удара человек скончался на месте.

Также сообщалось о трагедии в семье Патрульной полиции Украины - в ДТП погиб патрульный.

Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.