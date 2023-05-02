Пылевая буря, из-за которой видимость была почти нулевой, вызвала серию цепных аварий с участием десятков автомобилей.

В результате на шоссе штата Иллинойса, cтолкнулись около 60 легковых и около 30 грузовых автомобилей, пишет Politeka.net со ссілкой на местные СМИ и сообщения в соцсетях.

Некоторые из них загорелись.

🚨#BREAKING: Dust storm leads to catastrophic 100+ vehicle pileup with multiple severe to critical injuries



📌#Farmersville | #Illinois



Currently, Numerous emergency personnel have responded to a significant vehicular pileup occurring in the southern region of Springfield,… pic.twitter.com/nnQeXxOtVg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2023

Жертвами массового ДТП стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.

Среди пострадавших двухлетний ребенок.

На кадрах, сделанных на месте ДТП, видны разбитые автомобили и смятые грузовики, некоторые из них вылетели на обочину шоссе.

На кадрах также видно, как один грузовик горит в густой дымке пыли и дыма и как спасатели метаются между авто, ища тех кто выжил и получил ранения.

"Я много раз проезжала по этому шоссе из Сент-Луиса в Чикаго и обратно, и никогда не думала, что может произойти что-то подобное. Это похоже на апокалиптический фильм!",

"Это ужас",

"Дикая планета, на которой мы живем",

"Очень трагично", - комментируют пользователи Twitter страшные кадры.

🚨#UPDATE: Illinois interstate 55 pileup here’s what we know

- Occurred shortly before 1:00pm CST

- Dust storm reported in area shortly before crash

- 100+ vehicles involved

- 5+ fatalities reported

- Dozens injured

- Emergency crews now searching

- Multiple medical helicopters… pic.twitter.com/ctrklJVGqU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2023

Напомним, ранее сообщилось о трагедии в центре Киева. Водитель за рулем иномарки сбил пешехода - в результате удара человек скончался на месте.

Также сообщалось о трагедии в семье Патрульной полиции Украины - в ДТП погиб патрульный.

Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.