В результате на шоссе штата Иллинойса, cтолкнулись около 60 легковых и около 30 грузовых автомобилей, пишет Politeka.net со ссілкой на местные СМИ и сообщения в соцсетях.
Некоторые из них загорелись.
Жертвами массового ДТП стали шесть человек, более 30 человек получили ранения.
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Среди пострадавших двухлетний ребенок.
На кадрах, сделанных на месте ДТП, видны разбитые автомобили и смятые грузовики, некоторые из них вылетели на обочину шоссе.
На кадрах также видно, как один грузовик горит в густой дымке пыли и дыма и как спасатели метаются между авто, ища тех кто выжил и получил ранения.
"Я много раз проезжала по этому шоссе из Сент-Луиса в Чикаго и обратно, и никогда не думала, что может произойти что-то подобное. Это похоже на апокалиптический фильм!",
"Это ужас",
"Дикая планета, на которой мы живем",
"Очень трагично", - комментируют пользователи Twitter страшные кадры.
Напомним, ранее сообщилось о трагедии в центре Киева. Водитель за рулем иномарки сбил пешехода - в результате удара человек скончался на месте.
Также сообщалось о трагедии в семье Патрульной полиции Украины - в ДТП погиб патрульный.
Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.