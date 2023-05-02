В центре Киева погиб человек, пишет Politeka.net со ссылкой на паблик Dtp.kiev.ua.
Сначала сообщалось, что в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП, в котором пострадал человек.
«Движение затруднено в направлении бульвара Николая Михновского», - говорилось в сообщении патрульной полиции Киева.
Позже стало известно, что пострадавший в результате ДТП скончался. По словам очевидцев, водитель автомобиля Renault на смерть сбил пешехода.
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На месте работают криминалисты.
"Ну капец, как так? На пешеходном...Чью-то жизнь забрал и себя в тюрьму", - комментируют смертельное ДИП пользователи Telegram.
Напомним, ранее сообщалось о трагедии с военными в Хмельницкой области.
Также сообщалось о трагедии в семье Патрульной полиции Украины - в ДТП погиб патрульный.
Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.