Утро в украинской столице началось с трагедии.

В центре Киева погиб человек, пишет Politeka.net со ссылкой на паблик Dtp.kiev.ua.

Сначала сообщалось, что в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП, в котором пострадал человек.

«Движение затруднено в направлении бульвара Николая Михновского», - говорилось в сообщении патрульной полиции Киева.

Позже стало известно, что пострадавший в результате ДТП скончался. По словам очевидцев, водитель автомобиля Renault на смерть сбил пешехода.

На месте работают криминалисты.

"Ну капец, как так? На пешеходном...Чью-то жизнь забрал и себя в тюрьму", - комментируют смертельное ДИП пользователи Telegram.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии с военными в Хмельницкой области.

Также сообщалось о трагедии в семье Патрульной полиции Украины - в ДТП погиб патрульный.

Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.