Так, за минувшие сутки враг совершил 56 обстрелов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Запорожской ОВ Юрий Малашко.

По его словам, под авиаударами снова оказались Гуляйполе и Орехов.

«51 артудар и три атаки БПЛА пришлись по прифронтовым селам», - сообщил Малашко.

Ранения получили четыре человека. В Гуляйполе травмированы пожилые женщины 1938 и 1942 г.р., и мужчины 1972 г.р. и женщину 1973 г.р.

Также появились кадры с мест атак, на которых видна огромная воронка от снарядов, полностью разрушенное жилье, разбитый автомобиль.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупационные войска ужесточили контрразведывательные и полицейские режимы на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, оккупанты запретили въезд в Дорожнянку, Решетиловку, Константиновку и Млечное гражданским, которые не являются жителями этих населенных пунктов.

Также сообщается, что в течение суток 1 мая враг нанес 19 ракетных атак (украинские защитники успешно перехватили 15 вражеских крылатых ракет Х-101 и Х-555), 17 авиационных ударов и 25 атак МРС.

«К сожалению, в результате обстрелов погибли и ранены мирные жители, в том числе дети. Разрушены или повреждены жилые многоэтажки, частное жилье, школы, больницы, садики и другая гражданская инфраструктура», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, последствия ракетного удара по Павлограду оказались еще более страшными.

Также сообщается, что кафе с оккупантами и предателями взлетело на воздух.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия РФ выбрала новые цели для массированных ракетных атак.