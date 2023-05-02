На самых горячих направлениях, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском, украинские защитники за сутки отбили 41 атаку противника, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отметим, что потери оккупантов на Бахмутском направлении огромны.

Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям СНБО США контр-адмирал Джон Кирби, с декабря россия понесла более 100 тысяч потерь под Бахмутом, в том числе более 80 тысяч раненых и 20 тысяч погибших в боях.

О колоссальных потерях врага на этом направлении рассказывает и командир отдельной механизированной бригады Холодный Яр, полковник Павел Палиса:

«Потери противника в этом направлении колоссальны. Но я считаю, что недостаточны».

По его словам, 93 бригада ведет действительно тяжелые бои за Бахмут с августа 2022 года.

«Когда в январе этого года после короткого перерыва воины бригады снова заходили в город, казалось, что нам удастся продержаться всего несколько недель – кремлевские вояки не жалели ни собственных людей, ни боеприпасов, просто равняли город с землей, оставляя людей родного дома.

Но прошло уже четыре месяца, а мы все еще здесь. Пути поставки в Бахмут контролируются силами обороны и являются проездными», - цитирует полковника Military Media Center.

Павел Палиса также отметил, что был в Бахмуте в 2014 году и хорошо помнит, каким красивым был этот город. Теперь он разрушен до основания.

«Сейчас борьба ведется за каждую многоэтажку, а иногда – за каждый подъезд. Если это поможет спасти другие украинские города – Славянск, Константиновку, Краматорск – мы должны биться», - уверен Палиса.

Командир отдельной механизированной бригады Холодный Яр подчеркнул, что тяжелая оборона Бахмута также дает время нашим вновь созданным подразделениям для обучения и подготовки к предстоящим контрнаступательным действиям.

Напомним, боец ​​ВСУ успел снять минуты боя в горящем Бахмуте.

Также сообщалось, что кафе с оккупантами и предателями Украины взлетело на воздух.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты драпают с позиций.