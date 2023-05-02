В этом уверен публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох, пишет Politeka.net.
“За” проголосовал Китай, Бразилия, Индия и Турция. То есть те страны, которые Кремль облизывал и пытался представить дело таким образом, что не все в мире “пляшут под дудку Запада”, но некоторые способны и на “разумный подход”. Более того: за резолюцию проголосовали все (!) постсоветские республики, кроме Узбекистана и Таджикистана. В том числе Армения, и Казахстан (!)…», - отмечает Кох.
Таким образом, отмечает публицист, кремлевский лидер Владимир Путин «получил по сопатке наотмашь, смачно, от всей души».
«Это значит, что дрейф Китая в сторону Украины - это не иллюзия. И звонок Си Цзиньпина Зеленскому был не случайностью и не данью вежливости, а осознанным жестом.
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Аналогично можно комментировать и голосование всех остальных перечисленных выше стран, которые до сих пор старались не делать таких “недружественных” жестов в отношении Кремля», - подчеркнул Альфдер Кох.
Напомним, в общей сложности резолюцию, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны. Кроме Китая документ одобрили также несколько других стран, которые считаются дружественными россии, в том числе Казахстан, Армения, Индия и Бразилия.
Ранее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина.
Также сообщалось, что задумал Си Цзиньпин, которому не нужна победа Украины.
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