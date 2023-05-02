Во время празднования оккупантамии Дня солидарности трудящихся в местном кафе прогремел взрыв, пишет Politeka.net.

О причинах взрыва и его последствиях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, «в кафе "Лагуна" в Токмаке первомайский пир гуляли эфесбешники, эмведешники и несколько паспортисток-коллаборанток».

Координаты кафе, в котором праздновали оккупанты, артиллерии ВСУ передала разведка. Как результат – прилетели ракеты «HIMARS».

В телеграм-каналах оккупантов взрывы подтверждают, но о том, куда именно были попадания, умалчивают.

В свою очередь журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о взрывах в оккупированном селе Михайловка Запорожской области. Там, по его словам, расположен штаб оккупантов.

«Личный состав разместили там же и в селах рядом. Ежедневное совещание в 9 утра. Но по субботам и праздникам прибывает высокое начальство на нараду плюс банкет. Разведка вела скрытое наблюдение тиждень. И вот - 1 мая! Командование и почетные гости в штабе, самые нетерпеливые уже выпивают в кафешке рядом. Координаты уже у арты, есть сигнал, что все нужные гости уже собрались и... работает арта четко и точно...», - рассказал Сазонов, добавив, что у оккупантов теперь ни штаба, ни командиров.

Напомним, последствия ракетного удара по Павлограду оказались еще ужаснее.

Также сообщалось, что оккупанты драпают с позиций.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия РФ выбрала новые цели для массированных ракетных атак.