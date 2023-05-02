Впоследствии выяснилось, что жертвами этой атаки стали два человека. Еще 40 получили ранения, пишет Politeka.net.
Кроме того, было повреждено более 100 домов: 80 частных и еще 24 многоэтажки.
Пострадали и другие строения и инфраструктура.
Также появилась информация, что этот взрыв мог коснуться склада просроченного ракетного топлива.
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OSINT-аналитики отметили, что в 2020 году украинская служба BBC предупредила, что взрыв на Павлогорадском химзаводе может привести к экологической катастрофе не только на Днепропетровщине, но и в четырех соседних регионах.
«На сегодняшний день на полигоне хранится более 1,8 тысячи тонн просроченного твердого ракетного топлива. Прошло 20 лет со дня окончания срока», — отмечают источник.
Эксперты OSINT-проекта GeoConfirmed также отмечают, что Россия, скорее всего, осознавала риски экологической катастрофы.
Тем временем в сети появились кадры момента страшной атаки.
«Ночь стала днем после ракетного удара», – говорится в комментарии к видео.
Очевидцы рассказывают, что действительно в городе несколько минут после удара было ясно, как днем.
«Значит, действительно во "что-то" попали»,
«Похоже, как на какой-то маленький ядерный взрыв, очень малой мощности»,
«Это остатки ракетного топлива, которые были на хранении завода?», – комментируют ужасное видео пользователи Twitter.
Напомним, оккупанты снова ударили по Украине ракетами - не все удалось сбить.
Также сообщалось, что оккупанты драпают с позиций.
Кроме того, Politeka.net писала, что армия РФ выбрала новые цели для массированных ракетных атак.