Приспешник российских окупантов Павел Губарев из-за своей тупости стал ненужным властям Кремля.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в эфире радио "НВ".

"Надо признать самую простую и очевидную вещь, что Павел Губарев просто умственно-отсталый. Он был легендарным персонажем в Донецке и славился своей тупостью и мы в очередной раз в этом убедились.

Я не думаю, что даже задумывался о том, что ему будет безнаказанность или нет. Он получает удовольствие от этих рассказов о том, как его жена издевалась над украинцами, кого убивала. Он этим просто гордится и до конца не понимает последствий своих признаний.

Одно дело, если бы он рассказывал только о себе, а другое дело, что он фактически подвел под Гаагу свою жену, можно сказать, собственноручно написал заявление и отправил его в Гаагский трибунал.

Губарев не прижился в этом оккупационном режиме и никуда не пристроился и в своем интервью жаловался на то, что он рядовой и стал никем. Он считает себя великим, заслуживает каких-то должностей, наград, а он никто. И это действительно так - его выбросили из абсолютно всех проектов, организаций из-за его умственно ограниченных способностей. Губарев не смог даже договориться и как-то пристроиться к российским структурам.

Его использовали в начале как таран, когда требовались такие люди с очень низким интеллектом. Но при том взбалмошные и безумные, устраивающие беспорядки, не до конца понимая последствий для себя. Потом он просто стал ненужен и стал одним из многих таких гопников, полууголовных элементов", - говорит Денис Казанский.

Напомним, ранее Губарев открыто заявил, что его супруга Екатерина организовала похищения и убийства людей, которые весной 2022 года участвовали в патриотических митингах на Херсонщине. По словам Губарева, патриотов было так много, что для них не хватало тюрем, поэтому их стали просто "закапывать в ямы".

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.

Источник: НВ