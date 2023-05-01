Как сообщили в полиции области, в Хмельницком следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб военнослужащий, а еще два человека — работница полиции и еще один военнослужащий — получили травмы.

Авария произошла в понедельник, 1 мая, около 13:00 по улице Тернопольской. Водитель автомобиля «Опель» на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: двух 45-летних военнослужащих и 31-летнюю сотрудницу полиции.

В результате ДТП один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу для осмотра и предоставления необходимой медицинской помощи. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, накануне, вечером 30 апреля, погиб патрульный управления патрульной полиции Черкасской области старший сержант полиции Александр Ткач. Он ехал с женой на собственном автомобиле и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни.

«Он вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, а недавно перевелся из Херсона в Черкассы, где с честью и достоинством верно служил украинскому народу», - рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

В июне Александру исполнилось бы 29 лет.

Напомним, ранее сообщалось, где не будет электричества после нового ракетного удара.

Также сообщалось, что количество штрафов резко увеличится.

Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.