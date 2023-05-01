В понедельник, 1 мая, российская армия в очередной раз нанесла несколько авиаударов по приграничной территории Черниговской области.

По данным оперативного командования "Север", были зафиксированы пуски двух управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по н.п. Лизуновка. В результате авиаудара погиб один ребенок (2009 г.р.) и, предварительно, ранены еще двое гражданских лиц.

Частично разрушено здание не эксплуатируемой школы и повреждены частные дома. Информация о потерях и повреждениях уточняется.

"Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре. Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Напомним, 1 мая около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

"В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", - сообщил Залужный.

Зафиксированы попадания в Днепропетровской области. Досталось Павлоградскому району. Там известно о 34 пострадавших, из них пятеро детей. Самой молодой девочке – всего 8 лет. У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения.

Также сообщалось, что известный астролог рассказал, чем закончится контрнаступление ВСУ.

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.

Кроме, Politeka.net писала, що прошлой ночью не все ракеты удалось сбить.