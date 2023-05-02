Украинские защитники не только стоят в обороне и проводят контратаки на некоторых направлениях фронта, но еще и проводят непревзойденные военные операции.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".

Речь идет о взрыве в Севастополе. Он отметил, что в результате "бавовни" в Севастополе 29 апреля было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн. Этой операцией ВСУ лишили россию не только ресурсов, но и кругленькой суммы.

"40 тысяч тонн нефтепродуктов стоят около 20 миллионов долларов. Они згорели всего от попадания двух беспилотников, которые стоят суммарно около 20 тысяч долларов. То есть потратив минимум, мы нанесли огромные убытки россии", - отметил Роман Свитан.

Роман Свитан уточнил, что это была база хранения топлива, которая питает корабли в Севастопольской бухте. При этом недалеко от нее есть еще одна такая же база, потому у ВСУ все еще будет работа по-уничтожению второй нефтебазы там.

"Теперь им нужно будет прогнать много поездов через Керченский мост, чтобы восстановить эти потери. Дизель у них есть, ведь россия - это большая бензоколонка. А вот привести и восстановить невозможно такое колличество. То есть каждый день по мосту будет ездить дизельный поезд, который можно поймать и снова устроить взрыв на Крымском мосту", - отметил полковник запаса ВСУ.

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