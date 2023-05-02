Россия продолжает атаковать гражданские объекты в Украине, но ни одна атака не останется без ответа.

После 2014 года российская федерация превратила туристический полуостров Крым в военную базу. Армия рф даже занимала военную инфраструктуру, которая была закрыта со времен развала Советского союза. Но есть способ, которым можно бысто уничтожить гарнизоны армии рф.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".

По его словам, во временно оккупированном Крыму находится около 150 российских гарнизонов, включая военные базы и вырытые системы обороны на пляжах полуострова.

"Около 150-170 гарнизонов. Для их уничтожения украинским защитникам, грубо говоря, понадобится около 500 ракет. Это по три ракеты на один гарнизон. В частности, для этого подойдут ракеты типа ATACMS или наших "Громов". Россиян после ударов просто не будет там", - пояснил Роман Свитан.

Стоит отметить, что несмотря на постоянные просьбы о передаче для ВСУ ракет ATACMS, их украинские защитники так и не получили.

Даже члены Демократической партии США настаивают на передаче Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS и требуют, чтобы президент Джо Байден одобрил соответствующее решение. Роман Свитан считает, что нет никаких препятствий для передачи этих ракет, дело лишь в политике и договоренностях США с Китаем или рф.

Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.

Как Politeka сообщала, в Украине прошли испытания наземные "дроны-камикадзе".

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