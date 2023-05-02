На одном из направлений за последние 24 часа бойцам удалось оттеснить противника и провести некоторые контратаки.

Украинская армия продолжает держать оборону на фронте. На некоторых участках они проводят контрнаступательные операции. Благодаря одной из них, удалось заставить армию рф и ЧВК "вагнер" оставить свои позиции.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".

По словам полковник запаса ВСУ, за последние 24 часа бойцам удалось оттеснить противника и провести некоторые контратаки. Речь идет о "трассе жизни" из Констаниновки, Ивановского и на Бахмут. Именно в этом направлении армия рф оставила свои позиции под натиском ВСУ.

"Армия рф и ЧВК пригожина двигаются с попасной уже год и теряют 100 человек на 100 метров, 1000 вояк на 1000 км. Пригожин уже потерял такими темпами более 30 тысяч вояк. Что касается боев за "трассу жизни", то она превратилась в рубеж нашей обороны. Наши войска удерживают там оборону до разблокировки самого Бахмута", - уточнил Роман Свитан.

Роман Свитан также пояснил, что эти трассы удобны для прицеливания и выхода танков. Там пристреляна каждая точка. А логистические цепочки находятся между этими трассами - Константиновки и Хромово. Тем временем в районе Часов Яра уже отстроена мощная линия обороны бойцов ВСУ.

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