Локомотив, взорванный в Брянской области, может принадлежать Беларуси.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили белорусские расследователи.

Так, отмечается, что локомотив, взорванный 1 мая на территории России, принадлежит "БелЖД", в частности Гомельскому депо. Об этом сообщает проект расследователей в Беларуси «МотолькоПомоги» .

В частности, взорванный железнодорожный поезд - это локомотив серии 2ТЭ10, приписанный в Беларуси только двум депо - Гомель и Витебск.

Отмечается, что каждый локомотив имеет два уникальных номера – серийный номер и восьмизначный код. Также на вагонах отчетливо виден логотип БЖД, принадлежащий белорусской железной дороге. А цистерны, вероятнее всего, российские.

Напомним, в Брянской области 1 мая из-за подрыва сошел с рельсов поезд.

На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Начался пожар.

Незадолго до катастрофы поезда произошел подрыв железной дороги.

В Сети также появились кадры с места крушения.

Комментируя катастрофу, военный эксперт Сергей Ауслендер отметил:

"Это называется "асимметричный ответ". Если такие диверсии провести одновременно в десяти-пятнадцати, скажем, точках, близких к фронту, в тот момент, когда начнется украинское наступление, это породит невероятный хаос в тылах...".

Также эксперт напомнил, что во время Второй мировой войны у немцев перевозки по железной дороге сократились почти наполовину, по некоторым направлениям движения не было неделями. И все из-за "рельсовой войны".

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую ракетную атаку.

К сожалению, все ракеты сбить не удалось.

Столицу Украины Киев оккупанты атаковали дронами и ракетами одновременно.