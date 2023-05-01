Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили белорусские расследователи.
Так, отмечается, что локомотив, взорванный 1 мая на территории России, принадлежит "БелЖД", в частности Гомельскому депо. Об этом сообщает проект расследователей в Беларуси «МотолькоПомоги» .
В частности, взорванный железнодорожный поезд - это локомотив серии 2ТЭ10, приписанный в Беларуси только двум депо - Гомель и Витебск.
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Отмечается, что каждый локомотив имеет два уникальных номера – серийный номер и восьмизначный код. Также на вагонах отчетливо виден логотип БЖД, принадлежащий белорусской железной дороге. А цистерны, вероятнее всего, российские.
Напомним, в Брянской области 1 мая из-за подрыва сошел с рельсов поезд.
На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Начался пожар.
Незадолго до катастрофы поезда произошел подрыв железной дороги.
В Сети также появились кадры с места крушения.
Комментируя катастрофу, военный эксперт Сергей Ауслендер отметил:
"Это называется "асимметричный ответ". Если такие диверсии провести одновременно в десяти-пятнадцати, скажем, точках, близких к фронту, в тот момент, когда начнется украинское наступление, это породит невероятный хаос в тылах...".
Также эксперт напомнил, что во время Второй мировой войны у немцев перевозки по железной дороге сократились почти наполовину, по некоторым направлениям движения не было неделями. И все из-за "рельсовой войны".
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую ракетную атаку.
К сожалению, все ракеты сбить не удалось.
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