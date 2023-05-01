На кадре с участием оккупантки, в частности, можно увидеть российскую подводную лодку, а также некоторые нюансы линии обороны в оккупированном Крыму, пишет Politeka.net.
«"Наша агентка" показала линию обороны окупантов на входе в Севастопольскую бухту. Спасибо», - говорится в комментарии к фото, призвав россиян побольше выкладывать таких кадров.
Дата, когда было сделано фото, неизвестна.
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В комментариях к снимку пользователи Twitter также обратили внимание на подводную лодку.
«Линия обороны – это затопленый флот»,
«Хороший снимок защиты гавани, спасибо»,
«Она, наверное, не поняла, что можно увидеть на фото»,
«Вижу, за годы оккупации в Севастополе стало ок ходить в пижамных штанах по городу. Ничего, скоро мы это исправим»,
«Такой обороны в советские времена не было. Боятся».
Отметим, ранее в Сети появились кадры большой автомобильной пробки, образовавшейся на выезде из Крыма после новой «бавовны».
Напомним, во временно захваченном Крыму 29 апреля прогремели взрывы. В результате в Севастополе вспыхнула нефтебаза. Напуганные оккупанты решили срочно покинуть территорию Крыма и встали в огромные пробки перед Керченским мостом.
«В Крыму отрицательно начинается курортный сезон», «В Крыму слишком жарко», - комментируют кадры пользователи Twitter.
Напомним, в россии сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами.
Катастрофа якобы стала последствием взрыва неизвестного устройства.
Также сообщалось, что известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, що прошлой ночью не все российские ракеты удалось сбить.