В Сети обратили внимание на любопытное фото, на котором женщина позирует на фоне Севастопольской бухты.

На кадре с участием оккупантки, в частности, можно увидеть российскую подводную лодку, а также некоторые нюансы линии обороны в оккупированном Крыму, пишет Politeka.net.

«"Наша агентка" показала линию обороны окупантов на входе в Севастопольскую бухту. Спасибо», - говорится в комментарии к фото, призвав россиян побольше выкладывать таких кадров.

Дата, когда было сделано фото, неизвестна.

"Наша агентка" показала лінію оборони окупантів на вході до Севастопольської бухти. Дякуємо. Русня, треба побільше таких фото pic.twitter.com/zGCuSzjH6j — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) April 30, 2023

В комментариях к снимку пользователи Twitter также обратили внимание на подводную лодку.

«Линия обороны – это затопленый флот»,

«Хороший снимок защиты гавани, спасибо»,

«Она, наверное, не поняла, что можно увидеть на фото»,

«Вижу, за годы оккупации в Севастополе стало ок ходить в пижамных штанах по городу. Ничего, скоро мы это исправим»,

«Такой обороны в советские времена не было. Боятся».

Отметим, ранее в Сети появились кадры большой автомобильной пробки, образовавшейся на выезде из Крыма после новой «бавовны».

Напомним, во временно захваченном Крыму 29 апреля прогремели взрывы. В результате в Севастополе вспыхнула нефтебаза. Напуганные оккупанты решили срочно покинуть территорию Крыма и встали в огромные пробки перед Керченским мостом.

«В Крыму отрицательно начинается курортный сезон», «В Крыму слишком жарко», - комментируют кадры пользователи Twitter.

Напомним, в россии сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами.

Катастрофа якобы стала последствием взрыва неизвестного устройства.

Также сообщалось, что известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, що прошлой ночью не все российские ракеты удалось сбить.