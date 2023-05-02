Не все полученное Украиной вооружение озвучивается на публику, но значится в отчетах под грифом "секретно".

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что страны-члены Альянса передали Украине 98% обещанной техники, а также подготовили и вооружили более девяти бригад ВСУ.

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в эфире для Politeka Online объяснил, как меняется номенклатура поставок оружия перед наступлением ВСУ.

По его словам, основная часть того вооружения, которое получает ВСУ, становится общественноизвестным и публикуется в отчетах НАТО, а также Пентагона. при этом он отметил, что есть та помощь, которая засекречена от публики.

"Такие вещи не афишируются. Наверняка идет какая-то часть помощи, о которой нигде не публикуют, нигде не показывают и нигде не говорят. Они проходят в отчетах, но с грифом секретно. Такие вещи есть. Это не боевые гуси и это не бактерологическое оружие, это другая номенклатура. Возможно, это дополнительные ракеты, дроны, артилеррия или ПВО", - подчеркнул Кирилл Сазонов.

Военнослужащий ВСУ также добавил, что такое бывает, когда наши бригады обучаются за границей на вооружениях, которых все еще якобы нет в Украине. Потом обученные военные приезжают на Родину, а новое вооружение оказывается давно передано союзниками. Но об этом нигде не сообщалось.

"Зе границей бойцы осваивают новую технику, ясно, что это делается не просто так. Эта техника вслед за ними поступает в Украину", - подытожил Кирилл Сазонов.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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