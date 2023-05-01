В ближайшие несколько месяцев будут решающими для Украины, особенно важно иметь необходимое вооружение.

Во время войны всегда всего мало, потому что на фронте идут активные бои. А во время контрнаступления нужно еще больше оружия, чем при удержании обороны.

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в эфире для Politeka Online рассказал, какого оружия не хватает для бойцов ВСУ.

По его словам, для пехоты всегда не хватает минометов, которые очень важны для фронта. Это ключевое и архиважно. К тому же важно иметь боевые автомобили, чтобы на них перевозить минометы быстро и в короткие сроки. Но это не всегда удобно. Польша поняла это, и начала передавать для ВСУ больше самоходных минометов, а также брони для них.

К тому же Кирилл Сазонов отметил, что важно иметь в арсенале достаточное колличество ракет. Как показывает уничтожение крейсера "Москва", обстрел Севастопольской бухты, взрывы на нефтебазе в Крыму - ракеты одна из важных составляющих успешной ликвидации военных объектов рф.

Политолог Кирилл Сазонов также согласился с теми военными, которые говорят, что не хватает всего. Потому важны непрерывные поставки вооружения.

"Война невероятно прожорливая. Снарядов много не бывает, они всегда нужны. Например, если наши выпустили 10 снарядов, то вариант выпустить 20-50 это прекрасно. И это сократит наши усилия. Потому нужны снаряды, артиллерия, самолеты, танки и другое", - подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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