Чрезвычайное происшествие произошло в Брянской области, пишет Politeka.net со ссілкой на российские паблики.
По некоторым данным, катастрофа прозошла из-за подрыва железной дороги.
В настоящее время 7-8 ввагонов лежат на земле, прозошел пожар.
На опубликованных с места кадрах видно, что возгарание достаточно серьезное.
«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы", – сообщил губернатор области Александр Богомаз.
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Ранее стало известно, что под Петербургом подорвали опору ЛЭП. Под второй опорой нашли взрывное устройство
Взрыв произошел в полночь первого мая возле поселка Сусанино в Гатчинском районе. Власти утверждают, что электроснабжение не было нарушено, подстанция переключила сеть в автоматическом режиме.
В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что в час ночи свет отключился у всех жителей, получавших электричество от Ленинградской АЭС.
Со второй опоры взрывотехники сняли заряд со взрывателем. Это устройство не сработало.
Добавим, что в Забайкальском крае в рф пылает новый пожар – огонь охватил сразу 9 домов и крышу магазина города Борзя. На месте уже работают экстренные службы, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщили в МЧС.
Пожар угрожает детскому дому и жильцам многоэтажек – их уже эвакуируют. Потушить пожар непросто из-за сильного ветра, порывы которого достигают 23 м/с.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую ракетную атаку.
К сожалению, все ракеты сбить не удалось.
Количество раненых растет.