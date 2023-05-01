В россии после взрыва сошел с рельсов поезд с 60 вагонами нефтепродуктов.

Чрезвычайное происшествие произошло в Брянской области, пишет Politeka.net со ссілкой на российские паблики.

По некоторым данным, катастрофа прозошла из-за подрыва железной дороги.

В настоящее время 7-8 ввагонов лежат на земле, прозошел пожар.

На опубликованных с места кадрах видно, что возгарание достаточно серьезное.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы", – сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Ранее стало известно, что под Петербургом подорвали опору ЛЭП. Под второй опорой нашли взрывное устройство

Взрыв произошел в полночь первого мая возле поселка Сусанино в Гатчинском районе. Власти утверждают, что электроснабжение не было нарушено, подстанция переключила сеть в автоматическом режиме.

В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что в час ночи свет отключился у всех жителей, получавших электричество от Ленинградской АЭС.

Со второй опоры взрывотехники сняли заряд со взрывателем. Это устройство не сработало.

Добавим, что в Забайкальском крае в рф пылает новый пожар – огонь охватил сразу 9 домов и крышу магазина города Борзя. На месте уже работают экстренные службы, ожидается прибытие пожарного поезда, сообщили в МЧС.

Пожар угрожает детскому дому и жильцам многоэтажек – их уже эвакуируют. Потушить пожар непросто из-за сильного ветра, порывы которого достигают 23 м/с.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую ракетную атаку.

К сожалению, все ракеты сбить не удалось.

Количество раненых растет.

Киев оккупанты атаковали дронами и ракектами одновременно.