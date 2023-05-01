Контрнаступление ВСУ ожидают жители Украины и союзники. Многие говорят, что это не будет "легкой прогулкой", ведь фронт протянулся на тысячу киллометров. К тому же, командование армией рф пригнало туда много мобилизированных россиян.

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в эфире для Politeka Online объяснил, каким может быть контрнаступление ВСУ.

Он отметил, что каждый день из фронта вывозят раненных и погибших украинский защитников, которые борются за нашу свободу. И само контрнаступление не будет торжественным парадом, это не будет быстро и не будет легко.

Кирилл Сазонов также подчеркнул, что все иностранные СМИ начали выпускать статьи о наступлении ВСУ, называя сроки и даже говоря о том, где оно начнется. Но эксперт призвал не верить ни одному из них.

"Залужный, Сырский, Буданов и Малюк докладывают ежедневно президенту о ситуации на фронте, что у нас, что у противника, какие варинты действий, что делать дальше. И решение о контрнаступлении будет принято также быстро, в этом тесном кругу. Внезапность - это ключ ко всему", - подчеркнул военнослужащий ВСУ.

По его словам, когда сверху примут решение о контрнаступлении, последует приказ командирам. У каждого из них будет своя задача: в такое-то время зайти туда-то, атаковать что-то, обстрелять там-то. Возможно также повторения Херсонского сценария контрнаступления могут повторить ВСУ.

"Это произойдет незаметно и лишь через несколько дней мы поймем, что контрнаступление уже идет. Вполне возможно повторение Херсонского сценария, то есть на Донбассе соберемся все и начнем движение. Враг сосредоточится на обороне, а в это время будет нанесен удар в Запорожской, Херсонской области или даже в Крымке. Командование любит неожиданные ходы", - отметил Кирилл Сазонов.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.