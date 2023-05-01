О трагедии, как пишет Politeka.net, сообщили в патрульной полиции Украины.

Погиб патрульный управления патрульной полиции Черкасской области старший сержант полиции Александр Ткач.

«Он вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, а недавно перевелся из Херсона в Черкассы, где с честью и достоинством верно служил украинскому народу», - говорится в сообщении патрульной полиции.

Трагедия произошла вечером 30 апреля.

«Патрульный ехал с женой на собственном автомобиле и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни», – рассказали в полиции обстоятельства трагедии.

В июне Александру исполнилось бы 29 лет.

В полиции выразили соболезнования родным и близким Александра:

«Горуєм вместе с вами. Светлая память...».

Украинцы, ошеломленные новой трагедией на дороге, также выражают соболезнования:

«Сочувствие семье, светлая память Александру»,

«Вечная память»,

«Вечная память. Искренние соболезнования родным».

Добавим, между тем стало известно, что в эти сутки на Киевщине произошло 20 ДТП.

"В селе Белогородка есть авария с пострадавшим лицом. 23 водителя были обнаружены за рулем в подпитии", - сообщил утром 1 мая начальник ГУ НП Андрей Небытов.

Напомним, ранее сообщалось, где не будет электричества после нового ракетного удара.

Также сообщалось, что количество штрафов резко увеличится.

Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.