О трагедии, как пишет Politeka.net, сообщили в патрульной полиции Украины.
Погиб патрульный управления патрульной полиции Черкасской области старший сержант полиции Александр Ткач.
«Он вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, а недавно перевелся из Херсона в Черкассы, где с честью и достоинством верно служил украинскому народу», - говорится в сообщении патрульной полиции.
Трагедия произошла вечером 30 апреля.
«Патрульный ехал с женой на собственном автомобиле и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни», – рассказали в полиции обстоятельства трагедии.
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В июне Александру исполнилось бы 29 лет.
В полиции выразили соболезнования родным и близким Александра:
«Горуєм вместе с вами. Светлая память...».
Украинцы, ошеломленные новой трагедией на дороге, также выражают соболезнования:
«Сочувствие семье, светлая память Александру»,
«Вечная память»,
«Вечная память. Искренние соболезнования родным».
Добавим, между тем стало известно, что в эти сутки на Киевщине произошло 20 ДТП.
"В селе Белогородка есть авария с пострадавшим лицом. 23 водителя были обнаружены за рулем в подпитии", - сообщил утром 1 мая начальник ГУ НП Андрей Небытов.
Напомним, ранее сообщалось, где не будет электричества после нового ракетного удара.
Также сообщалось, что количество штрафов резко увеличится.
Кроме того Politeka.net писала, что 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.