В Украине готовят ударные наземные дроны, которые помогут в борьбе с российскими захватчиками. Вероятное название дрона RATEL и они уже прошли успешное испытание. Об этом сообщают аналитики из "Ukraine Weapons Warfare" а также рассказали, чем они особенные и как работают.
Главная идея заключается в том, что "дроны-камикадзе" RATEL могут использоваться как мобильные боеголовки. Способны нести две противотанковые мины ТМ-62. Цель таких мин состоят в активации под машиной или танком.
Как отмечает "Милитарный", внутри коробки мины ТМ-62 содержится заряд взрывчатки, а сверху крепится взрывник. Масса взрывчатого вещества составляет 7,5 – 8 килограмм. Взрыв происходит при наезде гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины.
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По всей видимости, специалисты переоборудовали мину для дистанционного подрыва.
Ранее в Украине уже создавали беспилотники, противодействующие российской ПВО. Он может эффективно ухудшать работу российских средств ПВО среднего и малого эшелона.
К тому украинские производители занялись разработкой уникальных ударных дронов "Vampire", в нем установлен тепловизор, потому беспилотник может работать даже в темноте на большой высоте до 120 метров.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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