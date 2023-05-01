В Украине начали тестировать новый наземный беспилотник, который может помочь на фронте.

В Украине готовят ударные наземные дроны, которые помогут в борьбе с российскими захватчиками. Вероятное название дрона RATEL и они уже прошли успешное испытание. Об этом сообщают аналитики из "Ukraine Weapons Warfare" а также рассказали, чем они особенные и как работают.

#Ukraine: This is not the first video that could be seen of the UGV in the service of the Ukrainian forces, most likely in the testing phase. Here is one of the previously published recordings. pic.twitter.com/tNiIuwKB6l — 🇺🇦 Ukraine Weapons Warfare (@WeaponsWarfare) April 29, 2023

Главная идея заключается в том, что "дроны-камикадзе" RATEL могут использоваться как мобильные боеголовки. Способны нести две противотанковые мины ТМ-62. Цель таких мин состоят в активации под машиной или танком.

Как отмечает "Милитарный", внутри коробки мины ТМ-62 содержится заряд взрывчатки, а сверху крепится взрывник. Масса взрывчатого вещества составляет 7,5 – 8 килограмм. Взрыв происходит при наезде гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины.

По всей видимости, специалисты переоборудовали мину для дистанционного подрыва.

#Ukraine: Noted video-Ukrainian forces seem to have started testing domestic suicide UGV (Unmanned Ground Vehicle) most likely named "RATEL". According to the video, the RATEL UGV carries two TM-62 AT mines and appears to have successfully passed the test. #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/AHTgjoPbJp — 🇺🇦 Ukraine Weapons Warfare (@WeaponsWarfare) April 29, 2023

Ранее в Украине уже создавали беспилотники, противодействующие российской ПВО. Он может эффективно ухудшать работу российских средств ПВО среднего и малого эшелона.

К тому украинские производители занялись разработкой уникальных ударных дронов "Vampire", в нем установлен тепловизор, потому беспилотник может работать даже в темноте на большой высоте до 120 метров.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

Как еще Politeka писала, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему российские олигархи недовольны путиным.

Также Politeka сообщала, контрнаступление ВСУ, военный эксперт рассказал возможный план.