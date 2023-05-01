Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал очередную ракетную атаку оккупантов в ночь 1 мая.

"Но, вместо массированного, они опять задействовали ограниченный боекомплект - 18 ракет, 15 из которых были сбиты. При этом, изначально в воздух поднималось 17 самолётов Ту-95МС... Сам же пуск осуществлялся с 9 самолётов Ту-95МС и, неожиданно, двух Ту-160. То есть, грубо говоря, по пуску 1-2 ракет с одного носителя", — пишет эксперт.

По его словам, это в очередной раз подтверждает, что средняя нагрузка на носители Х-101 составляет сейчас 2-4 ракеты, поэтому ни о каких пусках больше 100 ракет речи не идёт.

"Даже когда в воздухе было 17 ракетоносцев Ту-95МС я ожидал удар от 34 до 68 ракетами. Но как мы видим, были задействованы не все Ту-95МС, что не исключает их отвлекающую роль как в этом, так, кстати и в прошлом налёте. Это не исключает и то, что они вовсе были пустые. Оккупанты поднимают в воздух максимум, что у них может летать, чтобы вводить в заблуждение нашу ПВО относительно возможных траекторий полёта ракет", — подчеркнул Александр Коваленко.

Военный обозреватель объяснил, что россияне сейчас находятся под наблюдением с первых же минут поднятия своей авиации в воздух, поэтому поднимают в воздух ложные цели для наблюдения.

"Можно по разному оценивать нынешний ракетный удар по Украине, но мне видится очевидный не только дефицит ракет у оккупантов, но и явные проблемы с износом у носителей, в чём я от раза к разу всё больше убеждаюсь. В этой связи РОВ и пытаются экспериментировать, для повышения КПД ударов.

Без ответа остаётся вопрос об ограниченном БК. Ведь россия имеет возможность пополнять в сутки БК от 2-5 ракет разной номенклатуры и после последнего массированного ракетного удара по Украине 9 марта у неё была возможность накопить от 80 до 200. Приберегла на 2 и 9 мая?", — добавил эксперт.

Напомним, минувшей ночью враг бил по Украине ракетами.

Киев оккупанты атаковали ракетами и дронами одновременно.

Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.