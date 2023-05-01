ВСУ вполне могут в ходе наступления зайти для территорию рф, но о захвате этих земель не идет и речи.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Вариант захода на территорию рф вполне может быть. Также и может быть нанесение ударов по приграничных районах. К слову министр обороны Германии говоры, что считает, что это абсолютно нормальные и легитимные цели для поражения со стороны Украины на территории рф.

Но ни о каком захвате территории речи не идет. Если мы зайдем на территорию рф, то только для того, чтобы осуществить маневр войсками и силами, а после чего территория рф будет нами оставлена.

Вопрос будет уже по зонам демилитаризации приграничных территорий юудет решаться в ходе переговорного процесса после нашей победы.

Заходить через крымский мост? Длина моста 19 км - пока по нему доедут, то с него никто не съедит. Все будут устало сидеть и ждать, когда приедут танки или что-то другое. Тем более мост не имеет твердой опоры под собой, так что там очень проблематчино гонять тяжелую технику", - говорит Олег Жданов.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.