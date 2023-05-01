Враг атаковал регион ракетами, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Семь ракет удалось сбить, но есть и попадания.
«Досталось Павлоградскому району. Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили», - сообщил Лысак.
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В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования и пять магазинов.
Есть разрушения и в общинах района.
Так, в Вербковской – побито почти 40 жилых домов, в Юрьевской – два. В Межирицкой – повреждена школа.
В настоящее время на местах «прилетов» работают все службы.
Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.
"В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", - сообщил Залужный.
Напомним, минувшей ночью в Украине звучала масштабная воздушная тревога – оккупанты били ракетами.
Также сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами и дронами одновременно.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.