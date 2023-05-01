Трагическими стали минувшая ночь и утро для Днепропетровщины.

Враг атаковал регион ракетами, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Семь ракет удалось сбить, но есть и попадания.

«Досталось Павлоградскому району. Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети. В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже укротили», - сообщил Лысак.

В жилом районе изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования и пять магазинов.

Есть разрушения и в общинах района.

Так, в Вербковской – побито почти 40 жилых домов, в Юрьевской – два. В Межирицкой – повреждена школа.

В настоящее время на местах «прилетов» работают все службы.

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

"В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", - сообщил Залужный.

Напомним, минувшей ночью в Украине звучала масштабная воздушная тревога – оккупанты били ракетами.

Также сообщалось, что россияне атаковали Киев ракетами и дронами одновременно.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.