Коварный враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили на этих участках фронта более 36 атак, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону.

Также сообщается, что на территории Беларуси и дальше находятся подразделения вооруженных сил России.

Кроме того, оккупанты и дальше пытаются пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных.

«Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных чвк «вагнер», в один из полевых лагерей окупантов в Бердянском районе Запорожской области. Подобное пополнение ожидается и в районе Луганска», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель.

«Личному составу комендантской роты, которая будет обеспечивать охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению», – отметили в Генштабе ВСУ о планах оккупантов.

Тем временем так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области.

Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.

Добавим, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в течение прошлой недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули.

Горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке.

«На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать. В самом городе Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех», - сообщила Маляр.

Тем временем в Сети появились новые кадры из непокоренного Бахмута.

Напомним, минувшей ночью враг бил по Украине ракетами.

Ночью российские войска атаковали Украину с самолетов Ту-95 и Ту-160, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

15 из 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены силами ПВО.

Киев оккупанты атаковали ракетами и дронами одновременно.

Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.



