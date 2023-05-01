Она стала второй подряд за последние три дня, пишет Politeka.net.

По предварительной информации, обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс).

«В столице тревога продолжалась около 3 часов. Рашисты в который раз атаковали комплексно - одновременно крылатыми ракетами и дронами.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены!» - говорится в сообщении КГВА.

Данные уточняются. На сейчас известно, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

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Напомним, ранее стало известно о взрывах и мощном пожаре после «прилета» в Павлограде Днепропетровской области.

У местных жителей вылетали окна и срывало двери балконов с петель.

Также сообщалось, что оборвалась жизнь журналиста-героя.

Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.