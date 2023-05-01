Страшные взрывы раздавались в городе Павлоград Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Местные сообщают, что после "прилета" начался сильный пожар.

В домах, попавших под действие взрывной волны, окна вылетели вместе с рамами, балконные двери слетали с петель.

Власти города сообщают, что химическая опасность отсутствует.

«Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки», – призвали жителей Павлограда.

Это связано с тем, что СМИ врага начали распространять информацию о якобы обстреле химического завода, который является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в Украине.

Кроме того, это единственное предприятие в Украине, имеющее мощности по изготовлению твердого ракетного топлива и ракетных двигателей.

Под угрозой ракетного удара также находилась Киевщина

«Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен"… В Киевской области работает ПВО!», - сообщают в Киевской областной военной администрации.

В Киеве также работало ПВО, сообщили в КМВА.

Взрывы также зафиксированы на Харьковщине.

Масштабная воздушная тревога продолжается.

Между тем россияне расстраиваются, что ракетные удары стали для них неудачными. Мол, «ни в одном городе не выключили электроэнергию».

Напомним, ранее сообщалось о новой тактике оккупантов ракетных ударов.

Также сообщалось, что оборвалась жизнь журналиста-героя.

Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.