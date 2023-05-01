Страшные взрывы раздавались в городе Павлоград Днепропетровской области, пишет Politeka.net.
Местные сообщают, что после "прилета" начался сильный пожар.
В домах, попавших под действие взрывной волны, окна вылетели вместе с рамами, балконные двери слетали с петель.
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Власти города сообщают, что химическая опасность отсутствует.
«Не поддавайтесь панике. Не распространяйте фейки», – призвали жителей Павлограда.
Это связано с тем, что СМИ врага начали распространять информацию о якобы обстреле химического завода, который является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в Украине.
Кроме того, это единственное предприятие в Украине, имеющее мощности по изготовлению твердого ракетного топлива и ракетных двигателей.
Под угрозой ракетного удара также находилась Киевщина
«Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен"… В Киевской области работает ПВО!», - сообщают в Киевской областной военной администрации.
В Киеве также работало ПВО, сообщили в КМВА.
Взрывы также зафиксированы на Харьковщине.
Масштабная воздушная тревога продолжается.
Между тем россияне расстраиваются, что ракетные удары стали для них неудачными. Мол, «ни в одном городе не выключили электроэнергию».
Напомним, ранее сообщалось о новой тактике оккупантов ракетных ударов.
Также сообщалось, что оборвалась жизнь журналиста-героя.
Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.