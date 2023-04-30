Во время выполнения боевой задачи героически погиб журналист Владимир Мукан. Жизнь младшего лейтенанта ВСУ оборвалась 29 апреля 2023 года в Бахмуте. Буквально несколько дней тому назад он получил офицерский погон. О трагедии сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

До начала полномасштабной войны Владимир Мукан работал журналистом и редактором в "Газете по-украински", журнале "Країна" и интернет-портале Gazeta.ua. Он участвовал в языковом Майдане 2012 года, протестуя против двух государственных языков в Украине, и в Революции Достоинства.

После вторжения рф он записался в ряды добровольцев. Прошел обучение, попал в зону боевых действий, воевал в Попасной в Луганской области и служил до контрнаступления в Харьковской области.

Украинцы в комментариях на странице Володиира Мукана выражают свои соболезнования:

"Боже! Только поздравляли его со званием..Слезы, боль, горечь по потерянным Героям! Проклятие врагам! Светлая Память воину Владимиру";

"О Господи! Не могу поверить. Он был очень хорошим человеком. Вечная память Герою!";

"Нет слов. Это просто ужас. Соболезнование семье. Вечная память";

"Какое горе адское! Как тяжело найти слова. Гибнут лучшие. Володя – Герой! Навсегда! Украина потеряла свою частицу души";

"Царство небесное и вечное уважение! Владимир был Человеком с большой буквы 😥".

Напомним, в боях за Украину погиб молодой артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Также сообщалось, что на Донбассе в боях за Украину погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

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