Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что подразделения российских оккупационных войск находятся вплотную от наших основных оборонных локаций.

"В основном - это многоэтажная застройка, которую послу ударов вражеской артиллерии и авиации сложно называть таковой. Пригодных к использованию зданий - единицы. Тем не менее, оккупанты не могут зайти в эти зоны, из-за плотного огня с нашей стороны. Не смотря на усилившуюся поддержку со стороны арты и авиации, им пока всё ещё равно не хватает сил для прорыва в "многоэтажную" застройку, в связи с чем на Бахмут РОВ перекидывают подкрепление", — пишет эксперт.

По его словам, РОВ продолжают попытки ползти по улице Матросова, пытаясь продвигаться по руинам Толбухина, Победы, Леси Украинки и Гвардейской. Это позволит им выйти на 0506-Юбилейную в обход многоэтажек. К сожалению, медленно, но с определённым успехом у врага это получается.

"Основная линия боестолкновений по улицам Освободителей Донбасса, часть Чайковского и далее по Полевой и Лесовым. РОВ зашли в буфер между Чайковского и Корсунского, заняв там позиции и продолжая попытки штурмовать городское продолжение 0504.

Тем не менее, ни взять под контроль перекрёсток Юбилейной-Чайковского, ни перерезать саму Юбилейную или Чайковского до перекрёстка, им не удалось. Аналогично и за пределами города, Хромово и Ивановское под контролем СОУ, как и сама логистика 0504 и 0506, не смотря на постоянные штурмы РОВ", — добавил Александр Коваленко.

Он также указал на важное обстоятельство - СОУ проводят регулярные контратаки, а потому ситуация динамичная в обе стороны.

"Оккупанты могут продвинуться на одном из участков и уже через час потерять контроль над ним. Поэтому, не всё так однозначно, за исключением одного... На следующей неделе в районе Бахмута должны прекратиться дожди, что может положительно повлиять на логистику и снабжение нашего контингента в городе и не только. Погода долгое время вносила негативные коррективы, теперь одной проблемой будет меньше", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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