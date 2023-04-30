Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что подразделения российских оккупационных войск находятся вплотную от наших основных оборонных локаций.
"В основном - это многоэтажная застройка, которую послу ударов вражеской артиллерии и авиации сложно называть таковой. Пригодных к использованию зданий - единицы. Тем не менее, оккупанты не могут зайти в эти зоны, из-за плотного огня с нашей стороны. Не смотря на усилившуюся поддержку со стороны арты и авиации, им пока всё ещё равно не хватает сил для прорыва в "многоэтажную" застройку, в связи с чем на Бахмут РОВ перекидывают подкрепление", — пишет эксперт.
По его словам, РОВ продолжают попытки ползти по улице Матросова, пытаясь продвигаться по руинам Толбухина, Победы, Леси Украинки и Гвардейской. Это позволит им выйти на 0506-Юбилейную в обход многоэтажек. К сожалению, медленно, но с определённым успехом у врага это получается.
"Основная линия боестолкновений по улицам Освободителей Донбасса, часть Чайковского и далее по Полевой и Лесовым. РОВ зашли в буфер между Чайковского и Корсунского, заняв там позиции и продолжая попытки штурмовать городское продолжение 0504.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Потери оккупантов резко упали, названа причина: "Это не потому, что ВСУ стали хуже воевать"
Новые штрафы готовят в Украине: за что придется платить в 2,5 раза больше
Названы варианты событий в случае, если Украина не отвоюет свои территории до конца года: "Можем оказаться на пороге новой войны"
"Остановить пожар невозможно": беспилотники нанесли мощный удар в Крыму по флоту рф и не только
Тем не менее, ни взять под контроль перекрёсток Юбилейной-Чайковского, ни перерезать саму Юбилейную или Чайковского до перекрёстка, им не удалось. Аналогично и за пределами города, Хромово и Ивановское под контролем СОУ, как и сама логистика 0504 и 0506, не смотря на постоянные штурмы РОВ", — добавил Александр Коваленко.
Он также указал на важное обстоятельство - СОУ проводят регулярные контратаки, а потому ситуация динамичная в обе стороны.
"Оккупанты могут продвинуться на одном из участков и уже через час потерять контроль над ним. Поэтому, не всё так однозначно, за исключением одного... На следующей неделе в районе Бахмута должны прекратиться дожди, что может положительно повлиять на логистику и снабжение нашего контингента в городе и не только. Погода долгое время вносила негативные коррективы, теперь одной проблемой будет меньше", — подчеркнул эксперт.
Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.
Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.
Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.