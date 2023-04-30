Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ной пригожина.

"В марте я опубликовал небольшой разбор по району Бахмута, в котором отмечал, что в этом городе проходит утилизация украинской группы ЧВК "Вагнер". И, в целом, если бы пригожин читал украинские паблики, то уже тогда бы заподозрил неладное, а сейчас... Как говорится, поздно пить боржоми...

ЧВК "Вагнер" в Бахмуте и вправду утилизируют. Делают это как ВСУ, успешно перемалывая "вагнеровцев", так и командование РОВ, использующее ЧВК "Вагнер" как живое мясо в первой линии, а уже за ними продвигается десантура", — пишет эксперт.

По его словам, в районе Бахмута сейчас, по разным оценкам, в активной зоне находится от 3 до 4 тысяч "вагнеровцев". При этом 4 месяца назад их насчитывалось в активной зоне от 20 до 25 тысяч.

"И это именно в активное зоне, не учитывая резервы и маховик вербовки в исправительных колониях. А потому, пригожин ноет не просто так. У него отсутствует возможность полноценной компенсации потерь, а "вагнеровцы" тают на глазах. Но, это не упрощает положение СОУ🇺🇦, поскольку как только "вагнеровцы" исчерпают свой ресурс, основным станет десантура, 106 ВДД и 57 ОМСБр", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.