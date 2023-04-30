Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 30 апреля.

Около полуночи россияне выпустили 5 ракет по Краматорску. К счастью, обошлось без пострадавших: две ракеты упали в поле за городом, две в промышленной зоне, одна — в частном секторе вблизи жилого дома, но повредило только асфальтовое покрытие.

На Волновахском направлении 4 раза под обстрелы попала Великая Новоселка, также периодические обстрелы зафиксированы в Угледаре.

По словам главы ОВА, на Донецком направлении россияне 5 раз обстреляли Авдеевку. Зафиксировано попадание по жилому сектору, по территории АКХЗ и по автобазе.

"На Горловском направлении повреждено 10 домов и инфраструктурный объект в Константиновке, 8 домов и нежилое здание в Нью-Йорке Торецкой общины. В Часовоярской общине повреждено здание предприятия. На Лисичанском направлении за сутки произошло 6 обстрелов Лиманской общины из РСЗО - пострадали Торское и Заречное", - добавил Кириленко.

За прошедшие сутки информация о раненых и погибших гражданских областях не поступала. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1487 человек в Донецкой области, еще 3452 - ранили. Это только официальные данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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