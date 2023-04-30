Тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка местные жители обнаружили около восьми часов вечера 29 апреля у многоэтажки на Французском бульваре.
Как сообщают в пресс-службе полиции Одесской области, мать вместе с дочерью выпала с балкона арендованной квартиры на 16 этаже.
Женщина жила с ребенком и мужем. В поле зрения полиции супруги не попадали, на учете в службе по делам детей семья также не состояла. Когда произошла трагедия, мужчина был на работе.
Предварительно событие квалифицировано как несчастный случай. Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства.
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Ранее в Офисе генпрокурора рассказали, что в Киеве к 11 годам за решеткой приговорена женщина, которая выбросила из окна восьмого этажа своего 3-летнего ребенка.
ЧП произошло в январе 2021 года. Обвиняемая после ссоры по телефону с гражданским мужем, открыла в квартире окно и начала выбрасывать с 8-го этажа вещи. Затем женщина взяла на руки своего 3-летнего сына, высунула его через подоконник распахнутого окна и выпустила.
Мальчик упал с 8 этажа на землю и получил тяжелые травмы, но, к счастью, его удалось спасти.
Напомним, 27-летний парень поплатился за свою ошибку жизнью.
Также сообщалось, что ссора сына и отца закончилась трагедией.
кроме того, Politeka писала о мужчине, который убил свою семью, а затем уехал на такси.