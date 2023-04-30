Потери оккупационной армии рф в войне против Украины значительно снизились в связи с тем, что россияне перешли к подготовке к обороне.

Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Ссылаясь на данные британской разведки, эксперт отметил, что россияне свои основные силы направляют не на атакующие действия, а на строительство фортификационных сооружений.

“Они готовятся в целом к ​​обороне. Это видно и по косвенным признакам. Их потери на сегодняшний день сократились примерно на треть. Это не потому, что мы стали хуже воевать, Вооруженные силы Украины, а потому, что они стали меньше атаковать, поэтому они терпят меньше потерь.

Да, они продолжают какие-то локальные наступательные действия, ну это держит в напряжении, в частности наши Вооруженные силы. Но в основном они заняты построением обороны», – сказал Гетьман.

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