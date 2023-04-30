У Украины есть все шансы провести крупные операции на уровне общевойскового боя.

Об этом заявил израильский военный аналитик Игаль Левин.

"Успех контрнаступления зависит от того, сможет ли Украина првести общевойсковые операции. К слову, на Харьковском направлении она смогла и показала очень хороший пример общевойскового боя. Я не вижу ни одной причины, почему у Украины не получится снова провести крупные операции на уровне общевойскового боя. Украинские генералы и западные советники компетентны и понимают, о чем речь.

Россияне безумно боятся высадки ВСУ в Энергодаре. Они как раз там вертолеты подняли, стреляли и так далее. Если будет неисправность - этот вертолет рухнет на рекатор вместе с вооружениями. Вообще сам факт придти и станцию занять, которая еще стала прифронтовой территорией, надо быть большим "умником", чтобы сделать такое сумасшествие.

Они шантажируют и показывают своим видом, что "мы настолько психопаты, что поставили вооружение на крышах. И если что, то будем прям оттуда стрелять и туда же будем стрелять", - прокомментировал Игаль Левин действия оккупантов.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.