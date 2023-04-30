Идеальным результатом для Украины будет выход на границы 1991 года и решение окончания этой войны, но возможны другие менее приятные варианты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Шансы до конца года выйти на границы 1991 года есть. Единственное что нельзя сказать точно со 100% уверенностью: как пойдет контрнаступление. Мы все надеемся и есть огромные шансы на то, что оно будет успешным.

Если мы не выходим на эти границы, то есть несколько вариантов. Первый - мы продолжим накопление сил и средств из Запад продолжит нас вооружать и мы готовимся к следующему контрнаступлению на следующий год (конец весны - начало лета) для окончательного решения военным путем вопроса противостояния.

Второй вариант - самый плохой для нас. Если Китай со своими мирными инициативами предложит условный "Минск-3". На каком-то рубеже сразу после окончания контрнаступления: где мы остановимся - там нас будут заставлять за стол переговоров.

Этим и опасно посредничество Китая. В этом случае он получает самые большие преференции, а мы с вами оказываемся на пороге очередной войны. И россия будет иметь возможность перегрупироваться и восстановить свою боеспособность.

Идеальный вариант - выход на границы 1991 года и решение окончания этой войны. Но де-факто цели будут достигнуты в плане освобождения нашей территории", - говорит Олег Жданов.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.