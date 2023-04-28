Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что за прошедшие сутки российские оккупанты в Бахмуте смогли продвинуться вдоль ул.Чайковского, от мясокомбината, а так же выйти на медицинский колледж по переулку Пушкина.

"Таким образом они выходят на освободителей Донбасса, что делает эту улицу в данном секторе основной зоной БД. Такое продвижение было очевидно и позавчера именно о нём я писал. Но тут следует понимать, что это РОВ смогли реализовать в течение 48 часов, с учётом того, что у мясокомбината они ошивались уже как неделю. То есть, продвижение полкилометра вдоль основной улицы за неделю? Однако сам факт продвижения остаётся фактом", — пишет эксперт.

Также оккупационные войска смогли выйти за пределы горбольницы и ведут бои по ул.Матросова, то есть пытаются сразу с двух направлений охватить многоэтажную застройку, основную преграду для выхода на Юбилейную.

война, Бахмут, квартира, руины

По словам Александра Коваленко, продвижение оккупантов упрощается тем, что их активно поддерживает авиация, уничтожающая многоэтажки планирующими бомбами. В южном секторе ведутся активные перестрелки в буфере безопасности (кварталах) между Чайковского и Корсунского. Пока попытки россиян давить по улицам Геологов, Рабочей и Григория Сковороды тщетны, так же как и попытка взять под контроль перекрёсток Чайковского-Юбилейная.

Популярные статьи сейчас

Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"

Думала, у родителей будет безопаснее: в Днепре ракета убила женщину с ребенком, муж чудом выжил.

Самолеты столкнулись и упали на жилые дома: что известно о ЧП в Польше

Трагически оборвалась жизнь известного украинского журналиста: "Саша погиб в бою"

Оборвалась жизнь знаменитого комика: Андрей Данилко поделился трагическим известием
Показать еще

"В этой ситуации радует то, что обе основные логистические артерии, 0506 и 0504, остаются под нашим физическим контролем и не перерезаны. За 271 день россияне так и не смогли в полевых условиях физически перерезать трассы, что так же о много говорит, относительно выстроенной обороны СОУ.

Минус заключается в том, что в Бахмуте, как и ожидалось, опять зарядили дожди, что значительно усложняет использовать все логистические возможности, которые предоставляет пространство между 0506 и 0504", — добавил военный обозреватель.

Бахмут, фронт, передовая

Напомним, из-под завалов выносят тела, количество погибших детей в Умани увеличилось.

Как Politeka писала, жительница дома в Умане показала первые минуты трагедии, видео.

Также Politeka сообщала, появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка.