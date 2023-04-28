Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что за прошедшие сутки российские оккупанты в Бахмуте смогли продвинуться вдоль ул.Чайковского, от мясокомбината, а так же выйти на медицинский колледж по переулку Пушкина.

"Таким образом они выходят на освободителей Донбасса, что делает эту улицу в данном секторе основной зоной БД. Такое продвижение было очевидно и позавчера именно о нём я писал. Но тут следует понимать, что это РОВ смогли реализовать в течение 48 часов, с учётом того, что у мясокомбината они ошивались уже как неделю. То есть, продвижение полкилометра вдоль основной улицы за неделю? Однако сам факт продвижения остаётся фактом", — пишет эксперт.

Также оккупационные войска смогли выйти за пределы горбольницы и ведут бои по ул.Матросова, то есть пытаются сразу с двух направлений охватить многоэтажную застройку, основную преграду для выхода на Юбилейную.

По словам Александра Коваленко, продвижение оккупантов упрощается тем, что их активно поддерживает авиация, уничтожающая многоэтажки планирующими бомбами. В южном секторе ведутся активные перестрелки в буфере безопасности (кварталах) между Чайковского и Корсунского. Пока попытки россиян давить по улицам Геологов, Рабочей и Григория Сковороды тщетны, так же как и попытка взять под контроль перекрёсток Чайковского-Юбилейная.

"В этой ситуации радует то, что обе основные логистические артерии, 0506 и 0504, остаются под нашим физическим контролем и не перерезаны. За 271 день россияне так и не смогли в полевых условиях физически перерезать трассы, что так же о много говорит, относительно выстроенной обороны СОУ.

Минус заключается в том, что в Бахмуте, как и ожидалось, опять зарядили дожди, что значительно усложняет использовать все логистические возможности, которые предоставляет пространство между 0506 и 0504", — добавил военный обозреватель.

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