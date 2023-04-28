Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что на самом деле стоит за обстрелом Донецка 28 апреля.

"Не удивительно, что после того как ракетный удар россиян по Украине завершился не только провалом - сбито 90% ракет, но и преступлением - взрыв жилой многоэтажки в Умани, РОВ провели отвлекающую операцию. Но, неужели они так и не поняли с 2014, что просто взять и обстрелять жилые кварталы уже давно невозможно? Все прилёты фиксируются и определяется как направление, так и геолокация", — пишет эксперт.

Например, в сети появилось видео обстрела по улице Артёма — прилёт пришёлся напротив спорткомплекса Олимпийский.

"А теперь, внимание, вопрос. Если единственное направление, с которого могли вести огонь по Донецку ВСУ это с запада на восток, то почему прилёт пришёлся в восточную часть дома, а не западную. Реактивный снаряд во время полёта развернулся на 180 градусов?", — добавил Александр Коваленко.

По его словам, ответ прост: огонь вёлся с востока на запад.

"Оккупанты сегодня совершили два кровавых преступления. Убили украинцев на свободной части Украины, а чтобы отвлечь внимание от этого преступления, убили украинцев на оккупированной территории", — подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Умани.

Также сообщалось о массированной ракетной атаке на Киев.

Кроме того, Politeka.net писала, что найдены новые массовые захоронения в Мариуполе.