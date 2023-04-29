У врага нет качественных войск, чтобы атаковать после успешной операции ВСУ.

Российские военные наступали на украинские позиции по всей линии фронта. Но масштабное наступление, которое армия рф начала еще зимой было провалено, ведь натолкнулось на мощную оборону украинских защитников.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "24 Каналу" рассказал, что на днях солдатам Украины удалось сорвать наступление россиян на одном из направлений.

Он рассказал, что штурмы врага на Лиманском направлении были остановлены и сейчас российская армия стоит лишь на месте. Уже 48 часов они готовят только из артиллерийских систем, что может свидетельствовать только об огромных потерях в рядах русских войск.

Ранее же они пытались атаковать, но были остановлены украинскими защитниками - в результате российская армия понесла коллосальные потери, потому пока не имеет сил для нового наступления.

"Силы обороны фактически сорвали анонсированное большое наступление россиян. Оккупанты несут серьезные потери в личном составе и технике. А наша оборонная операция на Лиманском направлении прошла успешно", - отметил Сергей Череватый.

Сергей Череватый уточнил, что сейчас Лиманско-Купянское направление стало "лидером" по обстрелам из разной системы артиллерии. То есть не имея сил наступать, оккупанты гатят из установок. Только за минувшие сутки насчитали около 566 обстрелов.

ВСУ уничтожили у российской армии: два миномета и две пушки, а также комплекс наблюдения "Муром-М.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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