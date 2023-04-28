28 апреля в 4 часов утра раздалась воздушная тревога, которая разбудила украинцев в разных уголках страны. Одна из российских ракет попала в многоэтажку в городе Умань. По состоянию на 14 часов известно о 15 погибших людях. Среди жертв оказался известный рок-музыкант из Николаева Владимир Макаровский.
Об этом сообщил в Фейсбук его коллега Антон Слепухин.
"Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском… Родился только не там, где нужно. Могу, не покривив душой, сравнить его со многими западными вокалистами. Умер тоже не там, где нужно. В заповедном месте, в Умани, от прилета е*аных освободителей,", - написал Антон Слепухин.
Владимир Макаровский выступал в рок-группе "Фокстрот", был талантливым вокалистом и гитаристом. Ему было всего 65 лет. Как сообщили в издании "24 Канала", Владимира вытащили живым, но его состояние было очень тяжелым. К сожалению, сердце мужчины не выдержало и он скончался в реанимации.
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В комментариях многие жители Николаева узнают музыканта и деляться некоторыми воспоминаниями о погибшем.
"Тяжело расставаться с таким человеком. Он был и учителем, и другом, и примером во многом. Столько планов было, столько музыки хорошей написано...", "В свое время я жил напротив его дома... К нему всегда можно было зайти в гости попить чаю и поговорить о музыке. Он всегда делился с нами, молодыми рокерами, всем, что умел", "В среде николаевских музыкантов его еще долго будут помнить!".
Напомним, из-под завалов выносят тела, количество погибших детей в Умани увеличилось.
Как Politeka писала, жительница дома в Умане показала первые минуты трагедии, видео.
Также Politeka сообщала, появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка.