Утро 28 апреля началось для Украины из масштабной воздушной тревоги. В городе Умань Черкасской области россияне попали ракетой в многоэтажку. Для обстрелов россияне использовали крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Они не в первый раз их используют, ранее ими русские солдаты стреляли по Сирии.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" отметил, что трагедии в Умани можно было бы избежать.

По его словам, существует единственный способ сбивать ракеты еще на территории россии.

"Для этого нужны самолеты уровня F-16, которые Запад нам не хочет передавать. У таких самолетов локаторы, которые видят на фоне земли. Ракетами из F-16 можно перехватывать российские ракеты Х-101 и Х-555 еще на территории рф. Ракеты AIM-120 с дальностью в 150 км могут сбивать ракеты над территорией рф. То есть, они бы к нам не долетели", - пояснил Роман Свитан.

Полковник запаса добавил, что россияне сбрасывают ракеты над Каспийским морем в 1000 км от территории Украины. Они летят около полутора часов к нашим границам. А самолеты F-16 за это время легко смогут подготовиться и подняться в воздух, потом засечь ракету рф и сбить его.

"Табу, наложенное на передачу нам самолетов F-16, приводит к таким трагедиям, как в Умани. Но мы могли бы их избежать. По крайней мере, F-16 сбивают с легкостью ракеты Х-101 и Х-555. Кроме того, они тратят миллиард на передачу нам Patriot. За такие деньги нам могли бы прислать 100 самолетов F-16. То есть дело здесь не в деньгах, а в политике", - заявил Роман Свитан.

Напомним, из-под завалов выносят тела, количество погибших детей в Умани увеличилось.

Как Politeka писала, жительница дома в Умане показала первые минуты трагедии, видео.

Также Politeka сообщала, появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка.