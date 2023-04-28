Погиб украинский журналист и коммуникационник Александр Бондаренко, который с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны столицы, а впоследствии оказался на фронте. Его жизнь оборвалась на прошлой неделе в боях под Кременной в Луганской области. О трагедии в Facebook сообщают коллеги и друзья Александра.
"Саша погиб в бою. Пошел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", — написал коллега Бондаренко Василий Самохвалов.
До полномасштабной войны Александр Бондаренко руководил спецпроектами влиятельного Агентства стратегических коммуникаций RMA. В свое время он работал на Громадському радіо, 5 канале, ICTV, ТРК Украина, BBC Украина. Летом 2021 Бондаренко рассматривали как одного из кандидатов на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
"Бонд. Очень светлый и искренний человек. С улыбкой, которая делала любую встречу прекрасной. С подкупавшей бескомпромиссностью. Его музыка делала наши корпоративы незабываемыми. А утонченное чувство юмора – веселыми. Сашку любили. Бонд с первого дня пошел добровольцем на фронт. Луганщина нам подарила невероятного человека. А война забрала", — пишет друг погибшего журналиста Максим Саваневский.
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Напомним, в боях за Украину погиб молодой артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.
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