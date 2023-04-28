Враг вдвое увеличил количество ракетоносителей в Черном море, а кроме этого россияне усилили обстрелы и штурмы в одном из направлений.

В последние дни ситуация на фронте обострилась не только на Бахмутском направлении. Объясняется это тем, что российские захватчики хотят добиться хоть каких-то успехов до начала контрнаступления украинской армии.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. К тому же он рассказал, где армия рф увеличила обстрелы.

Он рассказал, что в последние дни ситуация в Авдеевке начинает быть похожа на ту, которая происходит в Бахмуте. То есть, российские захватчики увеличили колличество обстрелов из артиллерии, также стало больше штурмов и ракетных налетов.

"Ситуация обостряется. С каждым днем становится все тяжелее удерживать позиции. Все больше обстрелов по нашим позициям и по самому городу. Например еще неделю назад в среднем в городе происходило 15 обстрелов, то сейчас из больше 30. К тому же по позициям вместо 150 атак стало 300. Штурмов было до 20, а сейчас до 40", - уточнил Виталий Барабаш.

Также Виталий Барабаш пояснил, что россияне немного изменили тактику на Авдеевском направлении и ведут обстрелы днем. Ночью они отсылают группы из ДРГ, которые набрасывают на себя специальные накидки, защищающие их от тепловизоров ВСУ. Потому крайне трудно их увидеть.

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