Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал ракетный обстрел ночью 28 апреля.

"По территории Украины, за долгий перерыв, с 9 марта, было выпущено относительно большое количество крылатых ракет - 23. При этом, в глаза бросается унификация, применение авиационных КР Х-101/555. Но можно ли это назвать массированным обстрелом? 23 ракеты, если сухо, то отнести к массированному обстрелу сложно, сравнивая с ударами 2022 и начала 2023. С чем это может быть связано - вопрос второй, но факт остаётся фактом, применялся ограниченный БК авиационной компоненты, без задействования, например, морской - КРМБ "Калибр", — пишет эксперт.

По его словам, данный ракетный удар можно назвать ограниченным, а его эффективность для российских оккупационных войск — нулевая, ведь из 23 ракет Х-101 были сбиты 21, а две ракеты, прорвавшие ПВО, угодили далеко не в военные объекты.

"Если российское командование ставило для себя целью террор против гражданского населения и убийство мирных жителей, то их эффективность в этом кровавом преступлении составила 10%. Но, если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101.

Для террора у них есть Shahed-136, С-300, но не дорогие и дефицитные Х-101, которые для РОВ на вес золота. То есть, прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома по двум причинам. Либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость", — объяснил Александр Коваленко.

Военный обозреватель подчеркнул, что россияне испытывают как проблему к качеством своей ракетной продукции, так и с получением разведданных.

"Оба этих момента непосредственно влияют на эффективность их ракетных ударов, которые в любом случае следует расценивать как военное преступление. Пока сложно сказать, ограниченный ракетный удар был следствием реального дефицита БК или новой тактики ограниченных ударов, но то, что командование РОВ не отказалось от практики как такового ракетного террора - вполне ожидаемо. Подходы у маньяков, вне зависимости от смены маньяков, неизменны", — добавил эксперт.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Умани.

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