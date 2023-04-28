Российские захватчики все еще не оставляют попыток захватить украинскую территорию. При этом они погибают не только в боях на фронте, но также из-за других причин. То есть, солдат российской армии погибают не только от взрывов. Об одном таком случае рассказали сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Мелитопольском районе Запорожской области обнаружили без признаков жизни десятки российских солдат. Дело не в обстреле со стороны украинских защитников, и даже не в минах, на которых солдаты рф часто подрываются.

Как сообщается, в Мелитопольском районе 24 апреля скончались 20 солдат российской армии. Они самоликвидировались из-за отравления неизвестным веществом.

К тому же стоит отметить, что за минувшие сутки украинские зищитники ликвидировали еще 540 российских оккупантов. По состоянию на 28 апреля уничтожено 189 тысяч российских солдат.

Стоит также напомнить о перестрелке между оккупантами, которую они устроили на днях в Луганске. В частности, драка между вагнеровцами и солдатами армии рф переросла в перестрелку. Неизвестно, что именно стало причиной ссоры, но скорее всего просто не поделили награбленное.

Известно также, что в результате этого конфликта есть погибшие с обеих сторон.

Напомним, в Украине наблюдается "затишье" массированных обстрелов, когда ждать новых ударов.

Как Politeka писала, часть многоэтажки упала после нового авиаудара.

Также Politeka сообщала, Авдеевка под угрозой окружения, количество штурмов увеличилось.